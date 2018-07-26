В РСТ предупредили о возможном закрытии всех визовых центров

Деятельность визовых центров может оказаться под угрозой после введения аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами.

Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Законопроект об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может обернуться для турбизнеса и туристов весьма неприятными последствиями», — сообщили в РСТ.

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Дело в том, что по данным организации, ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.

«Это значит, что всем иностранным дипмиссиям придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров», — отметили в РСТ.

В организации пояснили, что в настоящее время в России работает шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами, сведения о них содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках. Из этой информации видно, что и одна из них, как минимум, по одному пункту – доля иностранного участия в уставном капитале – не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД.

Предложение о внесении изменений в ФЗ-114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» поступило на прошлой неделе, пояснили в РСТ.