МЧС предупредило о смерчах над Черным морем

В МЧС предупредили, что в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с грозой и градом с вечера 25 июля до 27 июля, над Черным морем в этот же период возможно образование смерчей, передает РИА «Новости».

«В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 25 июля, а также в последующие сутки 26 и 27 июля местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Реклама

Также МЧС предупреждает о возможных подъемах уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Адыгеи и Черноморского побережья (от Геленджика до Магри).

В декабре в социальных сетях появились сообщения о том, что в окрестностях Сочи упал метеорит.