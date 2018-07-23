СК: подозреваемый в гибели детей на лодке под Астраханью был под действием наркотиков

Мужчина, подозреваемый в гибели детей, которые утонули из-за переворачивания лодки в Астраханской области, находился под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

По данным следствия, лодка не принадлежала подозреваемому, он одолжил ее у знакомого.

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«Местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку типа «Южанка», чтобы переправить 9-х детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области. Во время переправы подозреваемый совершил резкий маневр, в результате чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что дети, утонувшие в Астраханской области, были знакомы с лодочником.