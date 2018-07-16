Суд в Москве вынес обвинительный приговор «богу Кузе»

Пресненский суд Москвы решил признать Андрея Попова, именующего себя «богом Кузей», виновным в создании религиозного учреждения, деятельность которого связана с насилием над гражданами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет об обвинениях по части 1 статьи 239 УК России.

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«Суд установил: Попов организовал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью», — сказала судья Елена Абрамова.

Ранее сообщалось, что суд арестовал руководителя секты «бога Кузи». Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту, деятельность которой связана с причинением вреда здоровью граждан.