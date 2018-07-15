В Москве в воскресенье ожидается до +29°С
В Москве в воскресенье, 15 июля, ожидается до +29°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С.
Днем переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам жару и грозы.
По данным экспертов, в целом погода будет теплая, однако периодически будут идти дожди локального характера, в отдельные дни с грозами.
Как отмечалось, атмосферное давление будет держаться на уровне 744 мм ртутного столба.