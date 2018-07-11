Умерла самая уродливая собака в мире

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Английский бульдог Жа-Жа, обладатель титула самой уродливой собаки в мире, умер в возрасте 9 лет. Об этом сообщила его хозяйка Меган Брейнард изданию Star Tribune.

В конце июня в Калифорнии прошел 30-й Всемирный конкурс «Самая уродливая собака в мире». Девятилетний английский бульдог поразил жюри невероятно длинным языком. Тогда его хозяйка получила приз в размере $1,5 тыс.

Жа-Жа был найден в питомнике в Миссури в пятилетнем возрасте. Брейнард приютила пса спустя год. Она назвала пса в честь актрисы Жа Жа Габор.