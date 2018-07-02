Летевший из Москвы в Худжанд самолет развернулся и начал кружить над Коломной

Самолет авиакомпании Tajik Air, который ночью 2 июля вылетел из Москвы и направлялся в таджикский город Худжанд, развернулся над Рязанской областью и начал кружить над Подмосковьем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По его информации, самолет Boeing 737 с задержкой вылетел из столичного аэропорта Домодедово. После этого он совершил крутой разворот над Рязанской областью и направился в аэропорт вылета. Тем не менее, не долетев до Домодедово, судно начало кружить на юге Подмосковья.

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После этого самолет начал петлять над Коломной и Воскресенском. В настоящий момент Boeing 737, пролетев над 23-25 км МКАД, по всей вероятности направляется в аэропорт Домодедово.

На карте сервиса судно отмечено красным цветом. Это означает, что пилот сообщил диспетчеру об аварийной ситуации на борту.