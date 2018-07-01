МЧС предупредило о грозе в Подмосковье

Ветер с порывами до 15 м/с, а также кратковременные дожди и гроза ожидаются днем 2 июля в Московской области, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.

«Днем 2 июля ожидается переменная облачность. По области местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в пределах 21-26 градусов. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений 2 июля на территории Подмосковья не прогнозируется.

Ранее МЧС отменило штормовое предупреждение для Москвы.