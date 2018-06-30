Московский зоопарк закроют из-за непогоды

Московский зоопарк будет закрыт для посещения с 15.00 часов 30 июня из-за ожидаемых дождя и грозы, передает РИА «Новости».

«По прогнозу метеорологов, ожидается дождь, местами сильный, гроза, количество осадков 8-35 миллиметров, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду. Чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья населения, было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15.00», — говорится в сообщении.

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В зоопарке принесли извинения за доставленные неудобства.

«Безопасность и благополучие гостей зоопарка — наша приоритетная задача», — добавили в зоопарке.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре.