Московский зоопарк закроют из-за непогоды
Московский зоопарк будет закрыт для посещения с 15.00 часов 30 июня из-за ожидаемых дождя и грозы, передает РИА «Новости».
«По прогнозу метеорологов, ожидается дождь, местами сильный, гроза, количество осадков 8-35 миллиметров, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду. Чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья населения, было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15.00», — говорится в сообщении.
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В зоопарке принесли извинения за доставленные неудобства.
«Безопасность и благополучие гостей зоопарка — наша приоритетная задача», — добавили в зоопарке.
Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре.