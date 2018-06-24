МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 25 июня

Ветер с порывами до 10 м/с ожидается днем 25 июня, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет) в Москве прогнозируется температура воздуха ночью с 24 июня на 25 июня 12-14 градусов тепла, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Днем 25 июня ожидается до плюс 25 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в столице 25 июня не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали жару на следующей неделе.