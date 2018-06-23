В Барнауле строительный кран рухнул на дворец бракосочетания
В Барнауле в результате штормового ветра на дорогу упал строительный кран, передает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел на проспекте Ленина. Дорожные службы и полиция перекрыли проспект.
«Строительный кран упал на припаркованные автомобили, помяты два авто. Стрела частично задела здание дворца бракосочетания. Полиция перекрыла движение», — говорится в сообщении.
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Из-за сильного ветра, молнии и града практически весь Барнаул остался без света. Очевидцы в социальных сетях сообщают о десятках поваленных деревьев, помятых автомобилей и других происшествиях.
В январе в результате падения башенного крана на жилой дом в Кирове один человек погиб, еще один пострадал.