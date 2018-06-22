В Киеве неизвестные подожгли отделение банка

В Киеве неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение «Ощадбанка», передает «112 Украины».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 22 июня в Соломенском районе города.

«В 03:45 поступила информация, что по ул. Героев Севастополя слышны взрывы и идет дым. Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение», — говорится в сообщении полиции.

Реклама

Как уточняется, возгорание в отделении банка произошло после того, как злоумышленники кинули в здание бутылки с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль.