В Киеве неизвестные подожгли отделение банка
В Киеве неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение «Ощадбанка», передает «112 Украины».
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 22 июня в Соломенском районе города.
«В 03:45 поступила информация, что по ул. Героев Севастополя слышны взрывы и идет дым. Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение», — говорится в сообщении полиции.
Реклама
Как уточняется, возгорание в отделении банка произошло после того, как злоумышленники кинули в здание бутылки с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль.