Рособрнадзор отказал в аккредитации «Шанинке»

Рособрнадзор отказал в аккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук, говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

«Шанинке» отказано в аккредитации по ряду образовательных программ бакалавра и магистратуры, в том числе по программам «Психологические науки», «Экономика и управление», «Политические науки и регионоведение» и другим.

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Такое решение было принято после аккредитационной экспертизы. В заключении экспертной комиссии говорится, что специалисты обнаружили в вузе нарушения образовательных стандартов.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре предложили ввести цифровую аккредитацию вузов.