Госдума приняла закон об увеличении пошлины за загранпаспорт

В Госдуме приняли закон, предусматривающий увеличение госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что для получения паспорта нового поколения, оснащенного электронным носителем информации, россиянам придется заплатить 5 тыс. руб. вместо 3 тыс. В случае, если паспорт оформляется для ребенка, которому меньше 14 лет, госпошлина будет составлять 2,5 тыс. руб.

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Кроме того, закон предусматривает введение госпошлины в размере 1,5 тыс. руб. за госрегистрацию транспортных средств и совершение других регистрационных действий, которые связаны с выдачей изготовленного из материалов на пластиковой основе свидетельства нового поколения. Госпошлина за выдачу пластикового водительского удостоверения нового поколения составит 3 тыс. руб.

Как уточняется, закон вступил в силу спустя месяц после его официального опубликования.

Ранее российское правительство одобрило законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения.