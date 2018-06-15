В центре Москвы эвакуировали ТЦ из-за сигнала тревоги
В Москве эвакуировали здание торгово-досугового комплекса «Тройка», расположенного в районе Красносельский, передает агентство городских новостей «Москва».
«В здании ТДК «Тройка» по адресу: ул. Верхняя Красносельская, д. 3а сработал сигнал оповещения. Всех посетителей попросили покинуть здание», — говорится в сообщении.
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Причины произошедшего не сообщаются.
Ранее на северо-западе Москвы загорелся спорт-бар.
Отмечается, что возгорание произошло на площади порядка 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 35 человек.
По предварительным данным, пострадавших от пожара пока нет, обстоятельства произошедшего выясняются.