Москвичам пообещали 30-градусную жару

По данным Гидрометцентра России, резкое потепление в Москве и области начнется с 16 июня.

В субботу, 16 июня, днем температура поднимется до 25°C, а в воскресенье — до 27°C. Выходные ожидаются без осадков, с переменной облачностью.

В понедельник, 18 июня, температурный столб преодолеет отметку в 29°C. Во вторник в столичный регион придет летняя жара с температурой воздуха до 31°C днем и не ниже 14°C ночью. Ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь.

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Ранее температурный рекорд был установлен 2 мая, когда температура воздуха достигла 27,9°C.

С подробным прогнозом на эту неделю можно ознакомиться на странице погоды.