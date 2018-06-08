Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 109, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный институт судебных наук.

Отмечается, что еще 192 человека остаются пропавшими без вести. Прокуратура Гватемалы возбудила дело по факту гибели людей.

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Ранее сообщалось о 100 погибших.

В нескольких городах из-за извержения вулкана Фуэго был объявлен красный уровень опасности. Также СМИ сообщали, что число пострадавших при извержении составляет около 300 человек.

Также ранее сообщалось, что ВВС США эвакуировали шестерых детей, пострадавших при извержении.