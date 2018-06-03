В Британии продадут с аукциона 103-летний шоколад

В Великобритании с аукциона продадут 9 плиток 103-летнего шоколада. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, шоколад принадлежал герою Первой мировой войны Ричарду Буллимору, который скончался в 1967 году.

Как отмечается, коробка с плитками шоколада является подарком на рождество, который вручали британским военным на фронтах Первой мировой во Франции.

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При этом на аукцион также выставят коробку с сигаретами, письма и медали Буллимора.

Ранее сообщалось, что последнее известное письмо пассажира затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник» продали на аукционе.