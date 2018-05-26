В одном из штатов Мексики убили более 60 человек

В мексиканском штате Гуанахуато за неделю были убиты как минимум 62 человека. передает РИА «Новости».

Уточняется, что в городе Саламанка накануне было обнаружено 11 тел. Они были расчленены и упакованы в черные пластиковые пакеты.

Кроме того, в городе Селайя пять человек были застрелены в ресторане во время обеда, включая хозяина заведения. Четыре человека также были застрелены в городе Ирапуато.

Реклама

Штат Гуанахуато является предметом спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией. В ряде случаев убийцы оставляли рядом с телами жертв так называемые «наркопослания» с угрозами в адрес конкурентов.

Ранее сообщалось, что субтропический шторм «Альберто» движется по северо-западной части Карибского моря в сторону Мексики.