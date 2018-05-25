СК завел дело против руководителей ГУ МЧС по Кемеровской области

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что в отношении начальника управления МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело было заведено, так как они в 2017-2018 годах не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговом комплексе «Зимняя вишня».

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«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате», — сказала Петренко.

По имеющимся данным, Мамонтова и Терентьева обвиняют в растрате в пользу третьих лиц на сумму более 1,8 млн руб.

Ранее Центральный районный суд города Кемерово продлил арест управляющей торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» Надежде Судденок.