Адвокат рассказал о состоянии Вышинского

Адвокат главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал о состоянии своего подзащитного. Об этом сообщает RT.

«Держится молодцом, насколько это возможно для человека, находящегося под стражей. Всех просил поблагодарить за поддержку, которую ему оказывают», — сказал Доманский.

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По его словам, Вышинский надеется на рассмотрение своего дела в апелляционном суде.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности обмена задержанного в Херсоне Кирилла Вышинского на находящегося в российской тюрьме украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова.