В торговом центре Москвы неизвестный устроил стрельбу

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о москвиче, который устроил стрельбу в столичном торговом центре, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в торговом комплексе на Тишинской площади. Молодой человек в хулиганских целях выстрелил из устройства аэрозольного распыления в 43-летнего охранника, затем попытался скрыться, разбив ломом стеклянную дверь. Охранник попытался его задержать, тогда молодой человек выстрелил в него дважды.

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«Мужчина (охранник. — Газета.Ru) сообщил, что молодой человек в помещении торгового центра открыл стрельбу из предмета похожего на газовый пистолет и разбил стеклянную витрину», --заявила Волк.

Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов приехали в ТЦ и задержали 29-летнего москвича.

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