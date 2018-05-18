В школе в Техасе произошла стрельба

В школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя полиции.

В настоящее время к учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

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23 апреля полиция города Нэшвилл в штате Теннесси задержала мужчину, который в обнаженном виде открыл огонь у кафе. В результате стрельбы погибли 4 человека, еще двое получили ранения.

Также ранее телеканал NBC сообщал, что стрелявший в Теннеси пытался встретиться с Трампом. По данным телеканала, в июле прошлого года он был задержан Секретной службой США при пересечении внешнего барьера безопасности Белого дома. В результате инцидента у него было конфисковано оружие, впоследствии он также был лишен лицензии на владение оружием.