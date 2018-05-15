В офисе РИА «Новости» Украина завершился многочасовой обыск

Сотрудники СБУ завершили восьмичасовой обыск в офисе РИА «Новости» Украина, сообщает агентство.

Также сообщается, что корреспондент РИА «Новости» Украина, которая была заблокирована во время обысков офисе агентства, не задержана и вышла на связь.

«Меня не задержали. Вызвали на допрос» — сказала она.

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Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ пришли в украинский офис РИА «Новости». Отмечалось, что люди в форме СБУ позвонили в офис утром во вторник, 15 мая. По словам очевидцев, они с домкратом зашли в здание, где располагается офис агентства, после чего его сотрудница перестала выходить на связь.

В посольстве России на Украине данный инцидент назвали насилием над СМИ и направили украинскому МИДу ноту протеста.