СМИ: в Индонезии при взрыве у офиса полиции погибли 7 человек

В результате взрыва у полицейского участка индонезийского города Сурабая погибли семь человек, пишет The Jakarta Post со ссылкой на представителя полиции.

«Наши сотрудники идентифицируют жертвы. К настоящему времени их семь. Мы все еще собираем данные», — заявил источник издания.

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Ранее сообщалось, что в городе Сурабая в провинции Восточная Ява у главного отделения полиции произошел взрыв.

Также стало известно, что устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи.

13 мая на острове Ява в Индонезии произошла серия взрывов, были атакованы три церкви. Первый взрыв произошел рядом с католической церковью Святой Марии. Взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и церкви пятидесятников.