Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на три километра

Расположенный на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту три километра над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«На вулкане Карымский был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до трех тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 50 километров в юго-западном направлении от исполина», — говорится в сообщении.

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При этом вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской, расположенный на Камчатке, выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту пять с половиной километров.