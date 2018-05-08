В Минобрнауки опровергли информацию об обязательном экзамене по географии

В Минобрнауки прокомментировали информацию о возможном появлении ЕГЭ по географии в качестве обязательного предмета и заявили, что не планируют кардинальных изменений системы российских выпускных экзаменов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в находящемся в ведомстве проекте концепции развития географического образования содержится «широкий набор механизмов, позволяющих обеспечить непрерывность изучения географии на каждой ступени обучения посредством преемственности содержания курсов «Окружающий мир», «География», «География России» и «Экономическая и социальная география мира». По проекту предъявление современных требований к учебно-методическим комплексам приведет к повышению качества знаний по географии в России.

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«В то же время подчеркнем, что никаких кардинальных изменений устоявшейся системы ЕГЭ в документе не содержится, таким образом, данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школьников 9-х и 11-х классов предложили обязать сдавать еще один экзамен ГИА и ЕГЭ по географии.