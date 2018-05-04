Глава Крыма прокомментировал задержание украинского судна в Черном море

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, почему у берегов полуострова задержали украинское рыболовецкое судно. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Все действия, осуществленные погранслужбой ФСБ, были произведены в соответствии с российским законодательством. К сожалению, органы власти Украины настроены на то, чтобы нанести максимальный ущерб российскому Крыму. Поэтому уверен, что все меры, предпринимаемые Россией, правильные и необходимые», — отметил Аксенов.

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Ранее в ФСБ сообщили о задержании украинского судна у берегов Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.