В Москве 130 тысяч человек вышли на первомайское шествие

В Москве 130 тысяч человек приняли участие в первомайских торжествах, сообщается на сайте столичного управления МВД.

«В центре столицы проходит праздничное шествие, организованное представителями Московской Федерации профсоюзов. В мероприятии принимают участие 130 000 человек. Сотрудники полиции, Росгвардии и представители добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем весны и труда. В своем поздравлении Володин отметил, что в России приоритетное внимание уделяется трудовым отношениям и вопросам социального партнерства.