Самолет Ил-38 экстренно сел в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси
Самолет Ил-38 успешно приземлился в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент корпоративных коммуникаций корпорации «Ильюшин».
«Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ил-38 готовится к аварийной посадке на подмосковном аэропорте Жуковский и вырабатывает топливо.
Уточняется, что датчик невыпуска шасси сработал при посадке самолета на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском.
На борту воздушного судна находится экипаж в составе 4 человек.
26 апреля самолет, выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Казани из-за закурившего на борту пассажира.