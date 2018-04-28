Самолет Ил-38 экстренно сел в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси

Самолет Ил-38 успешно приземлился в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент корпоративных коммуникаций корпорации «Ильюшин».

«Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Ил-38 готовится к аварийной посадке на подмосковном аэропорте Жуковский и вырабатывает топливо.

Уточняется, что датчик невыпуска шасси сработал при посадке самолета на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском.

На борту воздушного судна находится экипаж в составе 4 человек.

26 апреля самолет, выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Казани из-за закурившего на борту пассажира.