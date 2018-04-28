Самолет Ил-78 готовится к аварийной посадке в Жуковском
Самолет Ил-78 готовится к аварийной посадке на подмосковном аэропорте Жуковский, самолет вырабатывает топливо, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Датчик невыпуска шасси сработал при посадке самолета на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском. В настоящее время самолет вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке», — сказал он.
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По его словам, на борту воздушного судна находится экипаж в составе 4 человек.
26 апреля самолет, выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Казани из-за закурившего на борту пассажира.
Мужчина был снят с рейса и доставлен в отделение полиции.