Самолет Ил-78 готовится к аварийной посадке в Жуковском

Самолет Ил-78 готовится к аварийной посадке на подмосковном аэропорте Жуковский, самолет вырабатывает топливо, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Датчик невыпуска шасси сработал при посадке самолета на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском. В настоящее время самолет вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке», — сказал он.

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По его словам, на борту воздушного судна находится экипаж в составе 4 человек.

26 апреля самолет, выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Казани из-за закурившего на борту пассажира.

Мужчина был снят с рейса и доставлен в отделение полиции.