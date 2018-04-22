Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 31

В результате взрыва в Кабуле погиб, по последним данным, 31 человек. Об этом сообщает телеканал TOLOnews в своем твиттере со ссылкой на министерство здравоохранения.

Инцидент произошел утром 22 апреля около центра для регистрации избирателей в Кабуле. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

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Также сообщается, что пострадали более 50 человек. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 57 пострадавших при взрыве в Кабуле.

В конце марта при взрыве рядом с Кабульским университетом погибли 26 человек.