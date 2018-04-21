Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 17

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Из-за урагана в столице пострадали 17 человек, среди которых три ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения города.

«На текущий момент пострадали и обратились за помощью 17 человек, 14 из них были госпитализированы: среди них трое детей и 11 взрослых», — рассказал источник.

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Ранее сообщалось, что пик непогоды в Москве придется на ночь с 21 на 22 апреля.

«То, что прошло сейчас, — это только первая тема, «разминка». Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье (21 апреля)», — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.