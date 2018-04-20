Пентагон заявил о задержании в Сирии связанного с 11 сентября исламиста

В Сирии военные поймали человека, который был связан с терактами 11 сентября 2001 года, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

«Мы подтверждаем, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии сирийского происхождения был пойман более месяца назад Демократическим силами Сирии в рамках операции против ИГ», — сказал он.

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Отмечается, что задержанный Замар оказывал влияние на Рамзи Биналшиба, которого обвиняют в переводе средств террористам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года.

Ранее американский окружной судья в Манхэттене отказался удовлетворить требование Саудовской Аравии о прекращении судебного процесса по делу о помощи арабской страны в подготовке теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.