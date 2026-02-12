Жителя Ростовской области осудили за теракт на железной дороге

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за теракт на железной дороге в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в мае 2024 года подсудимый согласился за материальное вознаграждение поджечь релейные шкафы на железной дороге. Весь этот процесс он снимал на видео.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении.

Дело фигуранта проходило по пункту «а» части 2 статьи 205 (теракт) и части 1 статьи 174.1 (легализация денежных средств) Уголовного кодекса РФ.

11 февраля в Алтайском крае задержали 18-летнюю жительницу Бийска после попытки устроить поджог на железной дороге. По данным МВД России, девушка выполняла инструкции человека, представившегося следователем. Она купила легковоспламеняющуюся жидкость и ночью отправилась на участок Западно-Сибирской железной дороги. При попытке поджечь шкаф она была замечена и задержана работниками ведомственной охраны.

Ранее суд приговорил готовившего подрыв здания правительства Ставрополья к 20 годам.