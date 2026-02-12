Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителя Ростовской области осудили за теракт на железной дороге

Суд приговорил жителя Ростовской области к 11 годам колонии за теракт
Shutterstock/FOTODOM

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за теракт на железной дороге в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в мае 2024 года подсудимый согласился за материальное вознаграждение поджечь релейные шкафы на железной дороге. Весь этот процесс он снимал на видео.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении.

Дело фигуранта проходило по пункту «а» части 2 статьи 205 (теракт) и части 1 статьи 174.1 (легализация денежных средств) Уголовного кодекса РФ.

11 февраля в Алтайском крае задержали 18-летнюю жительницу Бийска после попытки устроить поджог на железной дороге. По данным МВД России, девушка выполняла инструкции человека, представившегося следователем. Она купила легковоспламеняющуюся жидкость и ночью отправилась на участок Западно-Сибирской железной дороги. При попытке поджечь шкаф она была замечена и задержана работниками ведомственной охраны.

Ранее суд приговорил готовившего подрыв здания правительства Ставрополья к 20 годам.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!