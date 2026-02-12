«Проел плешь»: в Госдуме ответили Рютте на слова о блокаде Сувалкского коридора

Заявление генсека НАТО о якобы намерении России блокировать Сувалкский коридор, территорию между Белоруссией и Калининградской областью, являются просто «страшилкой» для Евросоюза, Россия не собирается двигать туда войска, хотя имеет такую возможность. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Рютте вообще, по-моему, страдает комплексом неполноценности. Он в последнее время зачастил в страны НАТО, особенно в Прибалтийские страны, и выступает там с какими-то такими громкими заявлениями. Уже этот Сувалкский коридор, по-русски говоря, проел плешь нам, мы о нем вообще не говорим», — подчеркнул парламентарий.

Если бы у России было желание занять и заблокировать Сувалкский коридор, то ВС РФ это сделали бы, отметил Колесник, однако у российской стороны нет такого желания.

«Никакие войска мы туда двигать не собираемся. Это вот опять страшилки Рютте для самого себя и для Евросоюза. Он пытается доказать, что он нужен», — заявил депутат.

По словам Колесника, в НАТО «вцепились» в тему про Сувалкский коридор потому, что это кратчайшее расстояние от Белоруссии до Калининградской области.

«Если рассекается вот этот коридор, то, страны Прибалтики отрезаны от островных стран НАТО», — отметил он.

12 февраля Рютте высказался о возможной блокаде Сувалкского коридора.

Журналисты поинтересовались у генсека Североатлантического альянса, может ли Россия предпринять шаги по изоляции части территорий Литвы и Польши. Как сказал политик, страны — члены военного блока регулярно проводят учения, в рамках которых отрабатываются различные сценарии с учетом всех данных, собранных разведывательными службами.

Ранее в России заявили о готовности юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.