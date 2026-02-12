Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Проел плешь»: в Госдуме ответили Рютте на слова о блокаде Сувалкского коридора

Депутат Колесник: Рютте просто пугает ЕС словами о блокаде Сувалкского коридора
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Заявление генсека НАТО о якобы намерении России блокировать Сувалкский коридор, территорию между Белоруссией и Калининградской областью, являются просто «страшилкой» для Евросоюза, Россия не собирается двигать туда войска, хотя имеет такую возможность. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Рютте вообще, по-моему, страдает комплексом неполноценности. Он в последнее время зачастил в страны НАТО, особенно в Прибалтийские страны, и выступает там с какими-то такими громкими заявлениями. Уже этот Сувалкский коридор, по-русски говоря, проел плешь нам, мы о нем вообще не говорим», — подчеркнул парламентарий.

Если бы у России было желание занять и заблокировать Сувалкский коридор, то ВС РФ это сделали бы, отметил Колесник, однако у российской стороны нет такого желания.

«Никакие войска мы туда двигать не собираемся. Это вот опять страшилки Рютте для самого себя и для Евросоюза. Он пытается доказать, что он нужен», — заявил депутат.

По словам Колесника, в НАТО «вцепились» в тему про Сувалкский коридор потому, что это кратчайшее расстояние от Белоруссии до Калининградской области.

«Если рассекается вот этот коридор, то, страны Прибалтики отрезаны от островных стран НАТО», — отметил он.

12 февраля Рютте высказался о возможной блокаде Сувалкского коридора.

Журналисты поинтересовались у генсека Североатлантического альянса, может ли Россия предпринять шаги по изоляции части территорий Литвы и Польши. Как сказал политик, страны — члены военного блока регулярно проводят учения, в рамках которых отрабатываются различные сценарии с учетом всех данных, собранных разведывательными службами.

Ранее в России заявили о готовности юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!