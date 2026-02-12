Размер шрифта
Якутский депутат избил односельчанина на дискотеке

В Якутии депутат угодил под суд за нападение с доской на знакомого
Депутат из Якутии напал на знакомого на сельской дискотеке. Как сообщает республиканская прокуратура, за это ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

По данным следствия, в октябре прошлого года мужчины находились у дома культуры в селе Бетенкёс Верхоянского района. Они встретились на дискотеке, после чего между ними возник конфликт, причины которого не уточняются.

Депутат представительного органа Адычинского наслега решил навредить оппоненту, но оружия при себе у него не было, и в порые гнева он оторвал деревянную доску от дверного косяка учреждения, которой и нанес удар. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

До этого в Новосибирской области депутат во время заседания напал на коллегу. Инцидент произошел 25 июня 2025 года на заседании комитета Совета депутатов города Бердска. По данным следствия, в ходе жаркого обсуждения приоритетности исполнения наказов избирателей между двумя парламентариями вспыхнул конфликт. В результате один депутат нанес другому телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Ранее приморец жестко избил девушек на парковке.
 
