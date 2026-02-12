Старшеклассница распылила перцовый баллончик в третьеклассника в школе Зеленоградска

В Зеленоградске школьница распылила перцовый баллончик и попала в третьеклассника

В Зеленоградске 16-летняя ученица распылила перцовый баллончик в коридоре школы и попала в 11-летнего мальчика., У пострадавшего химический ожог глаз. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Инцидент произошел в конце января в школе Зеленоградска. По данным следствия, старшеклассница на перемене распылила перцовый баллончик в коридоре. Пострадал 11-летний третьеклассник, мальчик получил химический ожог глаз.

В отношении школьницы возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ей может грозить срок в воспитательной колонии.

До этого в Петербурге школьница распылила слезоточивый газ в автобусе после замечания. В полицию с заявлением обратился 60-летний пенсионер, пострадавший в результате инцидента. По словам мужчины, в ответ на сделанное им замечание школьница отреагировала агрессивно и распылила «перцовку» ему в лицо. Личность подозреваемой установили, ею оказалась 16-летняя ученица девятого класса.

Ранее петербуржец залил перцовым газом мужчину с новорожденным ребенком на руках.