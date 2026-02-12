Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Старшеклассница распылила перцовый баллончик в третьеклассника в школе Зеленоградска

В Зеленоградске школьница распылила перцовый баллончик и попала в третьеклассника
Shutterstock

В Зеленоградске 16-летняя ученица распылила перцовый баллончик в коридоре школы и попала в 11-летнего мальчика., У пострадавшего химический ожог глаз. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Инцидент произошел в конце января в школе Зеленоградска. По данным следствия, старшеклассница на перемене распылила перцовый баллончик в коридоре. Пострадал 11-летний третьеклассник, мальчик получил химический ожог глаз.

В отношении школьницы возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ей может грозить срок в воспитательной колонии.

До этого в Петербурге школьница распылила слезоточивый газ в автобусе после замечания. В полицию с заявлением обратился 60-летний пенсионер, пострадавший в результате инцидента. По словам мужчины, в ответ на сделанное им замечание школьница отреагировала агрессивно и распылила «перцовку» ему в лицо. Личность подозреваемой установили, ею оказалась 16-летняя ученица девятого класса.

Ранее петербуржец залил перцовым газом мужчину с новорожденным ребенком на руках.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!