В Белгородской области после атаки БПЛА не спасли мирного жителя

Мирный житель получил несовместимые с жизнью травмы в результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчину доставили в Грайворонскую центральную районную больницу (ЦРБ) в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

«На месте атаки повреждено частное домовладение — посечен фасад, выбиты окна в доме и хозпостройке», — добавил Гладков.

В ночь на 12 февраля над территорией России сбили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего дронов — 24 — перехватили в Белгородской области. В Брянской области уничтожили 21 цель, в Воронежской области — 19, в Тамбовской области — 13. Еще девять беспилотников ликвидировали в Нижегородской области, пять — в Крыму, четыре — над акваторией Азовского моря, три — в Ростовской области, два — в Липецкой области. Над акваторией Черного моря сбили один БПЛА, столько же летательных аппаратов нейтрализовали в Смоленской, Курской, Волгоградской, Тульской областях и Краснодарском крае.

Ранее в Тамбовской области после атаки БПЛА произошел пожар в колледже.