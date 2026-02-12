В Лос-Анджелес впервые за 100 лет забрел волк

LA Times: в округе Лос-Анджелес впервые за 100 лет заметили волчицу

В округе Лос-Анджелес впервые как минимум за столетие заметили волка, пишет Los Angeles Times.

Это была трехлетняя черная волчица, уточнил представитель Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы Аксель Ханникатт. В мае 2025 года она жила со стаей в округе Туларе, и там на нее надели GPS-ошейник, пометив как BEY03F.

По словам Ханникатта, волчица пересекла всю Сьерра-Неваду и забрела в Лос-Анджелес в поисках партнера, так что, скорее всего, двинется дальше.

«Это знаменует собой исторический момент — возвращение волков в Калифорнию», — заявил Джон Марчвик из некоммерческой организации California Wolf Watch.

В Департаменте рыболовства и дикой природы Калифорнии есть специальная программа — Система отслеживания волков (CDFW). Занимающиеся ею сотрудники отмечают местоположение волков с GPS-ошейниками на онлайн-карте и анализируют их перемещения, в том числе чтобы предотвратить нападения хищников на домашний скот.

Около 100 лет назад волки в Калифорнии были практически полностью истреблены охотниками. Последний задокументированный случай отстрела дикого волка датируется 1924 годом. В 2011 году волк забрел в штат из Орегона, но не остался. По последним данным, сейчас на калифорнийской земле обитают около 60 волков.

Черные волки редко встречаются в целом по миру, но в Северной Америке их довольно много. Ученые из Оксфордского университета считают, что ген, определяющий черный окрас шерсти, также обеспечивает этим особям защиту от некоторых специфических инфекций, включая чуму собак.

Ранее генетики воскресили вымерших ужасных волков.