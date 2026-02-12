Размер шрифта
Захарова раскрыла истинную цель покушения на генерала Алексеева

Захарова: покушение на генерала Алексеева было нацелено на срыв переговоров
Сергей Гунеев/РИА Новости

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве показало намерение Киева сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность режима [президента Украины Владимира] Зеленского на постоянные провокации с целью срыва переговорного процесса», — сказала она.

Захарова считает, что киевские власти готовы пойти буквально на все, чтобы воспрепятствовать достижению мира на Украине.

Покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый выстрелил в офицера Минобороны РФ не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. Алексеева госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

По данным следствия, в генерала стрелял Любомир Корба — гражданин России украинского происхождения. В СК сообщили, что мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в Тернополе. Корба прошел стрелковую подготовку и был проинструктирован в Киеве, после чего его направили в Россию, где он начал следить за Алексеевым. Как стало известно, в случае успешного покушения на генерала Корбе обещали $30 тысяч.

После содеянного мужчина улетел из России в ОАЭ, однако при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов его экстрадировали в РФ. Корба полностью признал свою вину. Кроме того, в Москве задержали соучастников преступления Виктора Васина и его сына. Их сообщница скрылась на Украине, она объявлена в розыск. Следствие продолжает искать других причастных к этому делу лиц.

Ранее в Госдуме раскрыли, как покушение на Алексеева отразится на мирных переговорах.
 
