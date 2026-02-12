Врач поделился неутешительной статистикой по бесплодию

Андролог Королев: каждый шестой человек в мире бесплоден

Каждый шестой человек в мире — бесплоден, эта проблема коснулась 17,6% популяции. Об этом РИА Новости сообщил врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев.

«Согласно последним данным, 17,6% популяции во всем мире считаются бесплодными. То есть каждый шестой человек – женщина или мужчина — бесплоден. Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, это все-таки 50%», — отметил врач.

По словам Королева, специалисты называют среди основных причин мужского бесплодия — генетические аномалии, варикоцеле (расширение вен семенного канатика, из-за чего нарушается венозный отток крови от яичек), ожирение, а также сопутствующие заболевания, например, артериальная гипертензия и сахарный диабет.

До этого сообщалось, что в Госдуме обеспокоились фертильностью онкопациентов. Депутаты направили письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагают внести изменения в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи по профилю «Онкология». По мнению депутатов, если онкологи будут систематически информировать граждан о том, как сохранить половые клетки (криоконсервация), у людей появится шанс стать родителями в будущем.



Ранее россиянам объяснили, как подростковый возраст влияет на репродуктивное здоровье.