Именно Евросоюз не дает Украине пойти на какие-либо компромиссы для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

«На нынешнем этапе именно Европейский Союз не дает киевскому режиму пойти на какие-либо компромиссы под обещание обеспечить все необходимое для продолжения боевых действий», — сказала Захарова.

Она почеркнула, что действия Евросоюза не позволяют рассматривать европейцев даже в качестве соседей за столом переговоров.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Ранее в Госдуме выдвинули условия для восстановления диалога России с Европой.