В России переименуют среднее профессиональное образование

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование», обозначающего обучение в колледжах и техникумах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование»», — говорится в документе.

Отмечается, что доклад российский лидер ожидает до 1 июля текущего года.

Кроме того, глава РФ поручил кабинету министров включить в образовательные и профессиональные стандарты, предусматривающие освоение компетенций по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ).

25 декабря Путин заявил, что российская система образования не должна терять фундаментальных основ. Тогда он отметил, что «жить по старинке» не стоит, но вместе с тем важно не отходить от стандартов образования.

По его словам, образование должно формировать у школьников и студентов самостоятельное, творческое мышление, а также способность критически оценивать предложения, сформированные ИИ.

В тот же день президент поручил создать условия для доступной переквалификации работников в ситуации быстрого развития искусственного интеллекта.

Ранее Путин призвал не допустить, чтобы в РФ были люди, только нажимающие кнопки.