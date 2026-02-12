Агента СБУ лишили свободы за подготовку теракта в Крыму

ФСБ: жителя Крыма осудили на 20 лет за сборку взрывного устройства для теракта

Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам лишения свободы агента украинских спецслужб, собиравшего взрывное устройство для теракта на территории республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, на скамье подсудимых оказался житель Симферопольского района 1981 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как выяснили следователи, мужчину посредством одного из мессенджеров привлекли к сотрудничеству со Службой безопасности Украины (СБУ). Куратор поручил ему извлечь схрон с компонентами для сборки взрывного устройства с взрывчатым веществом, масса которого превышала 1 кг. В дальнейшем житель Крыма должен был использовать взрывное устройство, чтобы устроить теракт.

«Суд <...> назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год 10 месяцев», — рассказали в ФСБ.

Там добавили, что фигуранта также обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

