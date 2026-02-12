Продюсер Диброва отказался прощать измену дочери Даны Борисовой, оказавшейся в психбольнице

Продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон ответил дочери Даны Борисовой Полине на признание в любви, записанное во время лечения в психиатрической клинике. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что ее расстройство ничего не меняет и он не собирается возобновлять отношения.

Артур Якобсон признался, что Полина попала в больницу из-за него, так как он делился своими переживаниями с ее мамой. По мнению продюсера, девушка могла быть неверна ему из-за своих проблем. Однако он все же не может простить ее.

«Так получилось, что мои откровенные доносы Дане Борисовой о весьма странном поведении ее дочки привели Полинку в больницу. По версии врачей, вся та дичь, которую она исполняла в наших отношениях (включая измену) — это следствие пограничного психического расстройства. Можно ли простить измену по причине нездорового поведения 18-летней девушки из-за диагноза, подтверждённого врачами? Чертовски сложный вопрос. Есть ли шанс все вернуть? Пусть будет 1%, базовый максимум», — поделился продюсер.

Экс-бойфренд Полины Борисовой рассказал, что надеется на ее выздоровление. Он подчеркнул, что исход лечения во многом будет зависеть не от врачей, а от самой девушки и ее окружения.

«Остались ли у меня какие-то чувства к Полине? Прямо сейчас я блокирую любые чувства. Я вообще человек, умеющий сдерживать свои эмоции, но после некоторых эпизодов я о Полине сильно забеспокоился, о ее будущем в долгосрочной перспективе. Печальные наблюдения. Надеюсь, врачи помогут ей быстро, и мы увидим лучшую версию Полины Борисовой. Полина способна измениться. Ведь ей всего 18. Хотя все будет зависеть от ее окружения. Честно, шансов мало. Эти зумеры вокруг нее — это кошмар!» — заявил Артур Якобсон.

Полина Борисова рассталась с Артуром Якобсоном в конце января. Продюсер делился, что причиной стало развязное поведение экс-возлюбленной. А спустя несколько недель дочь Даны Борисовой сообщила о лечении в психиатрической клинике. Она записала видео, в котором выразила надежду на изменения, а также обратилась к бывшему бойфренду, попросив у него прощения и шанс вернуть их отношения.

Ранее дочь Даны Борисовой Полина заявила, что не боится пластики из-за матери.