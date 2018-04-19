Министр здравоохранения России признала необходимость зарубежных лекарств

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время выступления на симпозиуме детских хирургов заявила, что страна не сможет обойтись без иностранных лекарств, передает РИА «Новости».

«Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране», — сказала Скворцова.

Ранее сообщалось, что Россия может запретить ввоз лекарств из США в качестве ответной меры на санкции Соединенных штатов против российской стороны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут.