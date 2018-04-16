В Ереване протестующие начали блокировать центральные улицы

Участники акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна начали блокировать центральные улицы Еревана, передает РИА «Новости».

По данным агентства, митингующие перекрыли перекресток улиц Туманяна и Абовяна, а также проспекта Маштоц и улицы Амиряна.

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Как отмечается, через Северный проспект группы участников акции направляются к центральной площади Республики.

Ранее сообщалось, что после столкновений между полицией и протестующими в центре Еревана за медицинской помощью обратились 46 человек.

МИД России порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Ереване.