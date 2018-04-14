Около Курильских островов произошло два землетрясения

В районе Курильских островов зафиксировано два землетрясения. Об этом сообщает Sakhalin.info со ссылкой на геофизическую службу.

Первое землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 06.00 по местному времени в районе Южных Курил. Глубина очага составила 47 км. Эпицентр землетрясения располагался в 94 км от Южно-Курильска. По данным сейсмологов, оно ощущалось в Южно-Курильске на 4 балла.

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Второе землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 08.46 по местному времени севернее острова Уруп. Глубина очага составила 129 км. Отмечается, что жители островов не ощутили сейсмособытие из-за большой удаленности населенных пунктов от глубины очага.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.