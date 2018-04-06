В Совфеде готовы передать данные о лаборатории в Шиханах по делу Скрипаля

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил о готовности российской стороны передать данные, необходимые для расследования дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, включая информацию о лаборатории в Шиханах, передает РИА «Новости».

«​В Шиханах Саратовской области действует лаборатория, которая совершенно никакого отношения к производству газа типа «Новичок» не имеет. Там ведутся совершенно иные работы, исследовательские», — сказал Бондарев.

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Он также подчеркнул, что данная лаборатория является научно-исследовательским учреждением, которое занимается «изучением и испытанием средств радиационной и химической разведки».

«Утверждение о том, что «Новичок» был создан там, выявляет невежество и некомпетентность заявителей», — отметил он.

Ранее британские разведслужбы заявили, что нервно-паралитический газ «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены Скрипаль и его дочь , производился в населенном пункте Шиханы Саратовской области.